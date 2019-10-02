2019-10-02T14:31:58+03:00
Общество

В администрации Североморска отреагировали на Instagram огромной лужи

Только через год улицу Колышкина начнут приводить в порядок
Мария ПАШЕНКОВА
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Лужа на Колышкина образовалась на месте забитой ливневки. Фото: Александр СтольмаковЛужа на Колышкина образовалась на месте забитой ливневки. Фото: Александр Стольмаков
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Все больше и больше подписчиков становится у лужи на улице Колышкина в Североморске. Напомним, местный житель Александр Стольмаков завел в Instagram аккаунт для этого разлива воды, чтобы на него обратили внимание чиновники, ведь раньше на просьбы устранить лужу были только отписки.

И это отчасти получилось. В Городском центре жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск "КП" сообщили, что объект взят на контроль. Хотя есть и нюансы. Ведь луж-то на самом деле две

- Одна – внизу улицы, больше на проезжей части, другая – у пожарной части. В 2020 году планируется благоустройство дороги, вместе с ним будет сделана и ливневная канализация. А насчет лужи у пожарной части мы общаемся с водоканалом, - рассказала врио начальника отдела благоустройства Городского центра жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск Ирина Смирнова.

Сейчас лужа из Instagram находится на месте забитой ливневки. Почему ее не почистить? Да просто она оказалась не муниципальной, а бесхозной. А бюрократические проволочки не дают работать с таким объектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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