В Североморске опять появилась лужа, для которой создали Instagram

19 Май 2020 2020-05-19T10:03:19+03:00

Пришла весна, а с ней вернулась и лужа на Колышкина. Фото: www.instagram.com/luzha_kolyshkina

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52 публикации, 172 подписчика, - это Instagram... лужи. Да-да, большой лужи в Североморске, которая появляется на улице, названной в честь Героя Советского Союза, контр-адмирал Ивана Колышкина, уже несколько десятков лет.

Новая "достопримечательность" флотской столицы настолько большая, что ее действительно не обойти. Североморцу Александру Стольмакову надоело безразличие местных властей и он решил обратить на нее внимание через соцсети. И это сработало: в администрации Североморска пообещали, что в 2020 года поблемой займутся. Впрочем, очень долго тянуть не стали, и еще минувшей осенью сотрудники местного водоканала попробовали пробить ливневую канализацию, которую не чистили едва не полвека. Благодаря этому лужа уменьшилась почти на 65%.

Интрига этой весны была в том, появится ли лужа на Колышкина или нет. Все-таки зимой выпало много снега. И вот 14 мая в Instagram появился пост "Она жива" - возле пожарной части все так же можно наблюдать разлив воды. Хотя размер лужи уменьшился.

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ИСТОЧНИК KP.RU