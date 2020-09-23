В Кандалакше ищут 54-летнего мужчину из Краснодара

Олег Сотников не выходит на связь с 5 сентября. Фото: соцсети

Люди продолжают пропадать на Кольском полуострове. Правда, на этот раз речь идет не о заплутавших грибниках и не исчезнувших с радаров автопутешественников.

- Помогите найти человека! Олег Сотников, 54 года. Живет в Краснодаре, но сейчас работает на строительстве дорог под Кандалакшей и живет в этом городе. Не выходит на связь с 5 сентября, хотя до этого часто был в соцсетях, телефон молчит, - забила тревогу в соцсетях Елена Минкевич.

Тех, кто узнал мужчину и располагает информацией о его местонахождении, Елена просит написать ей в социальных сетях.

Напомним: в Кандалакше продолжаются поиски 53-летнего Олега Мещанинова, который не выходит на связь с 12 сентября, а в Кировске с 5 августа ищут 74-летнюю Любовь Якимову, которая ушла с дачи и до сих пор не вернулась. Их близкие надеются, что, несмотря на прошедшее время, их удастся найти живыми.

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