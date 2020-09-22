В Кандалакше пропал 53-летний Олег Мещанинов

Куда подевался мужчина - остается загадкой. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманской области все чаще пропадают люди. Так, в Кандалакше родные и близкие повсюду ищут 53-летнего Олега Мещанинова, который исчез еще 12 сентября. И вот уже вторую неделю не известно, где он находится. Остается надеяться, что с мужчиной не случилась беда, и скоро он вернется домой целым и невредимым.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные. Во что был одет северянин, и куда он отправился - не уточняется.

Любую информацию о местонахождении Олега Мещанинова можно сообщить по телефонам: 102 или 02 (полиция) либо волонтерам поисково-спасательного отряда Мурманской области "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52 (горячая линия).

Напомним: стало известно, как погиб мужчина, пропавший по дороге из Мурманска в Белоруссию. 40-летнего Сергея Буткевича с татуировкой дракона нашли мертвым под Оленегорском.

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