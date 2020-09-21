Завершены поиски мужчины с татуировкой дракона, который уехал из Мурманска в сторону Белоруссии

Мужчина не смог вернуться домой целым и невредимым. Фото: "МурманСпас"

С 16 сентября в Мурманске искали 40-летнего Сергея Буткевича с татуировкой дракона, который уехал на голубом Citroen из областного центра в сторону Белоруссии. К сожалению, спустя несколько дней выяснилось, что мужчина погиб. Что стало причиной его смерти предстоит выяснить следователям.

- Днем 20 сентября тело северянина было обнаружено рядом с автомобилем, на дороге под Оленегорском. Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области по данному факту проводит процессуальную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также будет выяснена причина смерти погибшего, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

Напомним: на прошлой неделе было найдено тело 76-летнего жителя Мурманской области, который ушел в лес за грибами. Погибшего Юрия Латкина нашли в том же месте, где он потерялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски жителя Гаджиево, который уехал в лес на автомобиле. Тело 55-летнего Олега Кульмана нашли у автоподъезда к Гаджиево (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru