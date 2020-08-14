Жителей Кировска просят помочь в поисках 74-летней женщины в красных сапогах

Северян очень просят откликнуться. Фото: "МурманСпас"

Вот уже больше недели под Кировском ищут 74-летнюю женщину в красных сапогах. Любовь Якимова ушла с дачи в поселке Титан 5 августа после 11.00, и до сих пор ее поиски не увенчались успехом. Сейчас жителей Кировска просят помочь в этом непростом деле.

- Пропавшая северянка проживает в Кировске по адресу: улица Олимпийская, 20. Пожалуйста, откликнитесь те, у кого есть камеры видеонаблюдения в этом или близлежащих домах, или может у кого-то работал регистратор в машине. Нужны записи за 5 августа с 9.00, - призывают волонтеры поискового отряда "МурманСпас". - Также нужны записи с видеорегистраторов за 5 августа с 10.30 утра тех, кто проезжал по дороге с дач в Титане в сторону Кировска. Может кто-то вспомнит пожилую женщину, которая просила подвезти.

Кроме того, очень нужны люди, которые смогут помочь с обходом и опросом жителей базы отдыха "Северное Сияние", откуда ушла пропавшая женщина. Неравнодушных северян просят звонить по телефонам: +79113398941 (Ирина) или +79113117020 (Ольга).

Ранее сообщалось, что северянка была одета в куртку салатового цвета, однако эту ветровку обнаружили у нее дома. Волонтеры отмечают, что она пропала в красном одеянии.

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