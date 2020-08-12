В Мурманской области за вознаграждение ищут без вести пропавшего 44-летнего мужчину

Где пропадает мужчина - не известно. Фото: 51.мвд.рф

И снова в Мурманской области ищут пропавших людей. На этот раз у северян просят помощи сотрудники отдела уголовного розыска Полярных Зорь. Полицейские ведут поиски 44-летнего Игоря Леонидовича Сергеева, который пропал 19 июня в районе Нивской ГЭС-1. До сих пор его местонахождение не известно. Остается только надеяться, что с ним не случилось бед.

- Если Вы обладаете какой-либо информацией о том, где находится северянин, просим сообщить в полицию по телефонам: 8-(999)-091-63-26, 8-(921)-512-58-10 или 8-(815-32)-6-31-07. Вознаграждение и анонимность гарантируется! - отметили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: под Кировском пропала 74-летняя женщина в красных сапогах. Пожилая северянка ушла с дачи в поселке Титан 5 августа. А в Ковдоре ищут 64-летнего мужчину. Где находится Владимир Филев, родные не знают уже две недели.

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