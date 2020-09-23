Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 сентября 2020 года составило 202 человека

Коронавирус продолжает уносить жизни северян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает свой скорбный забег по территории Кольского полуострова. Коварную инфекцию подхватили уже 14435 человек. А вот смогли излечиться от опасного недуга 11944 пациента. 2289 зараженных находятся под наблюдением медиков, которых болезнь тоже не обходит стороной.

Напомним: накануне стало известно, что пять сотрудников "скорой" в Апатитах заразились ковидом и теперь проходят лечение.

Статистика продолжает расти. Так, 23 сентября Мурманская область преодолела еще один показатель в две сотни умерших от COVID-19.

По информации оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки коронавирус унес жизни еще трех северян. Подробности по погибшим – сколько им было лет и имели ли они сопутствующие заболевания – пока не уточняются. Таким образом, всего жертвами опасной инфекции стали 202 человека.

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