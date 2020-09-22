Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 сентября 2020 года составило 199 человек

Коронавирус забирает новых жертв. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще немного, и Мурманская область перевалит за две сотни летальных исходов от коронавируса. Согласно последним данным оперативного штаба, в регионе не смогли побороть опасную инфекцию 199 человек. Две новые жертвы добавились в печальную сводку за минувшие сутки. Подробности о них: пол, возраст, сопутствующие заболевания, - станут известны позже.

Всего в Заполярье инфицированы 14362 человека. Безусловным лидером является Мурманск, где выявлены 8055 зараженных. На втором месте Белокаменка - 2320 заболевших. Тройку замыкает Североморск. Во флотской столице опасную инфекцию подхватили 1278 человек. Сейчас идет постепенный рост заболеваемости коронавирусом.

Тем не менее, многие северяне уже выздоровели. Так, вылечились от COVID-19 около 84% пациентов.

Напомним: у более 90% госпитализированных болезнь протекает в средней и легкой степени тяжести. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя пациенты, у которых подтвердился коронавирус.

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