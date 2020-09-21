Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Более 90% госпитализированных – в средней и легкой степени тяжести»

В Мурманской области человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот уже и сентябрь на исходе, а главной темой в повестке оперативного совещания у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по-прежнему остается коронавирус.

- Стабильно продолжает расти количество выздоровевших. Их уже 84% или 12015 человек. Больше половины коечного фонда остается свободной, - доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Более 90% госпитализированных находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. 9% пациентов – в тяжелом состоянии. 7 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Дома от коронавируса лечатся 975 человек. У них болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. 2423 пациента получили бесплатные противовирусные препараты.

Также Дмитрий Панычев подчеркнул, что активно идет вакцинация северян от гриппа – уже привита около четверти населения области.

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