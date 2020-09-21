Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Как и ожидалось, идет постепенный рост заболеваемости»

В Мурманской области растет число заболевших коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осень в самом разгаре, и коронавирус начал отвоевывать утраченные было позиции. На прошлой неделе Мурманская область перешагнула порог в семь десятков заболевших за сутки.

- Постепенно, как и ожидалось, начинает расти уровень заболеваемости. Эта тенденция уже охватила и другие регионы России, и другие страны, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Необходимо относиться с повышенным вниманием к мерам санитарной безопасности. Мы не вводим никаких новых ограничений, но внимательно следим за ситуацией.

Также глава региона подчеркнул, что многое в развитии дальнейших событий зависит от того, как северяне будут соблюдать уже введенные ограничения и думать о своей безопасности.

Напомним: министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в Мурманской области стабильно высокий процент заболевших.

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