Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших в Мурманске превысило 8 тысяч человек

В Мурманске все больше зараженных ковидом. Фото: правительство МО

31 августа Мурманск, как главный ковидный очаг в регионе, перешагнул планку в 7 тысяч заболевших коронавирусом. На достигнутом антирекорде заполярная столица останавливаться не стала, и уже спустя три недели город пришел к новой отметке.

Так, по последним данным оперативного штаба, Мурманск перевалил за 8 тысяч ковидных пациентов. Если быть точным, заражены опасной инфекцией 8055 человек (+56 за минувшие сутки). По словам губернатора региона Андрея Чибиса, сейчас в кольском крае идет постепенный рост заболеваемости ковидом.

Всего в Заполярье COVID-19 подхватили 14362 северянина. Вторым крупным очагом после областного центра является Белокаменка, где выявлено 2320 случаев заражения. На третьем месте - Североморск с результатом 1278 инфицированных.

Есть и хорошие новости - около 84% пациентов с ковидом удалось вылечить. Выздоровели 11863 северянина.

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