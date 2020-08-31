Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших в Мурманске превысило 7 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Мурманске превысило 7 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе составляет 12 827. Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, растет число выздоровевших - таковых уже 83%. Новость хорошая, но на ее фоне города Заполярья ставят антирекорды.

Так, 31 августа Мурманск перешагнул планку в 7 тысяч заболевших. Рубеж в 6 тысяч мы перешагнули в начале месяца. Всего областном центре уже 7013 зараженных, 41 человек за последние сутки (всего по области - 67 новых случаев). Столица Заполяья остается крупнейшим ковидным очагом на Кольском полуострове.

На втором месте - Белокаменка (2315 человек), на третьем месте - Североморск (1103 человека, +13 за последние сутки).

Общее число летальных случаев в регионе - 159.

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