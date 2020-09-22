В Апатитах у 5 сотрудников «скорой» диагностировали коронавирус

На "скорой" в Апатитах нашли ковид. Фото: Олег УКЛАДОВ

Увы, коронавирус не торопится покидать Кольский полуостров. Количество заболевших продолжает неуклонно расти. Напомним: по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе заражено уже 14362 человека.

Как стало известно, на станции скорой медицинской помощи в Апатитах коронавирус диагностировали у пяти сотрудников. Эту информацию подтвердили в оперштабе.

- В Апатитско-Кировской больнице зарегистрированы единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников отделения скорой медицинской помощи. В большинстве случаев болезнь протекает в бессимптомной или легкой форме. И только один пациент находится в состоянии средней тяжести, - отметили в оперштабе. – Сотрудники заболели в разное время в течение недели. Источники заражения расследуются специалистами Роспотребнадзора.

Все сотрудники апатитской «скорой» были своевременно отстранены от работы. Им назначено и проводится лечение. В помещениях скорой помощи проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия: использование фильтров перед началом смены, дезинфекционный режим, использование средств индивидуальной защиты и диспенсеров.

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