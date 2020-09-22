Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 сентября 2020 года: школы проверили на соблюдение противоэпидемических мер

Ребят с признаками ОРВИ отправляют домой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 21 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14290 заболевших COVID-19, 11744 человека выздоровели и 197 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7999 человек. 45 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11970 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 75 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 1273), Кольском районе (+1, всего 455), Мончегорске (+1, всего 564), Печенгском районе (+4, всего 561), Кандалакшском районе (+4, всего 194), Кировске (+1, всего 173), Оленегорске (+3, всего 157), Ковдорском районе (+1, всего 140) и Ловозерском районе (+2, всего 68).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7999 случаев

Белокаменка - 2320 случаев

Североморск - 1273 случая

Мончегорск – 564 случая

Печенгский район - 561 случай

Кольский район - 455 случаев

Апатиты – 295 случаев

Кандалакшский район – 194 случая

Кировск – 173 случая

Оленегорск – 157 случаев

Ковдорский район - 140 случаев

Ловозерский район - 68 случаев

Терский район – 34 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7999

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 34

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 194

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 295 и 173 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 455 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Лекарств хватит на всех

Как сообщают в оперативном штабе, для пациентов с ковидом в Мурманской области поддерживается неснижаемый запас лекарств.

Резерв медикаментов для амбулаторного лечения пациентов с короновирусной инфекцией в Звполярье составляет 16 360 курсовых доз. А это значит, что около 16 тысяч человек в регионе могут получить противовирусную терапию бесплатно. В стационарах запаса курсовых доз хватит для лечения 1 389 пациентов с легкой формой течения коронавируса и 5 113 болеющих со средне-тяжелой и тяжелой формами заболевания.

Контроль за образовательный процессом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратил внимание глав муниципальных образований и руководителей профильных ведомств на необходимость жестко соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Так, сотрудники контрольного управления исполнения поручений губернатора оценили организацию работы 43 образовательных учреждений в Кандалакше, Кольском районе и в Мурманске. - Проверки показали, что при входе в школы проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией. Изменилось расписание занятий и перемен - сделано это для того, чтобы уменьшить скопление детей в коридорах. В школах установили дозаторы с дезинфицирующим средством и рециркуляторы. Однако в ряде школ медицинские приборы установлены с техническими ошибками, также отсутствуют журналы учета работы рециркуляторов, - отметили в оперативном штабе.

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