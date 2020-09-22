В Мончегорске начальная школа перешла на дистанционное обучение

Начальной школе пришлось вернуться на дистанционное обучение из-за кишечной инфекции.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Идет четвертая неделя учебного года, и сказать, что учителям и их воспитанникам приходится легко, нельзя. Напомним: из-за коронавируса и ОРВИ уже двум школам Мурманской области пришлось уйти на дистанционное обучение. Среди них школа в Сафоново и гимназия №7 в Мурманске.
А теперь их примеру может последовать и школа №10 в Мончегорске. Как рассказала «КП» директор образовательного учреждения Светлана Беспалова, на дистанционное обучение переведена только начальная школа, остальные классы еще учатся в обычном режиме.
- Пока не будет результатов исследований Роспотребнадзора, других комментариев я дать не могу, - отметила Светлана Борисовна.
Как удалось выяснить, на этот раз коронавирус здесь точно не при чем.
- Речь идет о кишечной инфекции. В школе, действительно, еще только проводятся противоэпидемические мероприятия, поэтому я не думаю, что учреждение закрыли – дети учатся. Просто есть регистрация кишечных инфекций, и там работают наши сотрудники, - цитирует паблик «Северо-Запад. МБХ Меди | Новости» заместителя руководителя Роспотребнадзора по Мурманской области Марину Ермакову.
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