Гимназия 7 в Мурманске перешла не дистанционную работу из-за болезни учеников

Школьники временно будут учиться дома.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На этой неделе в школе поселка Зеленоборский выявили случай коронавируса: положительный тест оказался у ученицы 11-го класса. Но карантин вводить не стали, так как девочка на момент заражения уже была на больничном. Сейчас в школе Зеленоборского действуют ограничительные меры.
А вот седьмая гимназия Мурманска ушла на дистанционное обучение. Причина - слишком много учеников средних и младших классов заболели ОРВИ: отсутствует около 20% обучающихся.
- В целях предотвращения осложнения эпидемического процесса, принято решение о переводе учеников на дистанционное обучение до 26 сентября, - уточнили в Роспотребнадзоре по Мурманской области.
Напомним: стали известны результаты исследования на популяционный иммунитет к коронавирусу в Мурманской области. Лучший уровень защиты показали жители Кандалакши, Оленегорска и Кировска.
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