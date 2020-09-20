Школа в Сафоново перешла на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ

Из-за простудных заболеваний отсутствует много учеников. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вслед за мурманской гимназией № 7, которая ушла на дистанционную работу из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди учеников, эти же меры пришлось принять и средней школе № 2 в Сафоново.

- Для сохранности здоровья детей было решено перевести ребят с 5-го по 11 классы на домашнее обучение до 26 сентября. Ученики 1-х классов будут учиться дистанционно до 3 октября. Связано это с преодолением порога заболеваемости ОРВИ среди учеников - отсутствует около 30% обучающихся, - рассказал "КП" директор МБОУ СОШ № 2 в Сафоново Максим Кузнецов.

К слову, в одной из школ в Зеленоборском выявили коронавирус - опасную инфекцию подхватила одиннадцатиклассница. Закрывать класс на карантин не стали, так как девочка на момент заражения уже была на больничном.

Напомним: в образовательных учреждениях Мурманской области ввели обязательный масочный режим. Мера нужна для снижения рисков заболевания ковидом, ОРВИ и гриппом.

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