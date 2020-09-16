В одной из школ Мурманской области выявили коронавирус

Класс не отправили на дистанционное обучение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новому учебному году дети как обычно пошли в школу, правда из-за коронавируса пришлось добавить некоторые нововведения. Так, ученикам и преподавателям измеряют температуру, помещения регулярно дизенфицируют, везде стоят антисептики, а классы оснащены рециркуляторами воздуха. Но коварному ковиду все нипочем.

Случай заражения COVID-19 обнаружили у одной из учениц 11 класса школы №6 в поселке Зеленоборском, что находится в Кандалакшском районе. Как рассказали "КП", класс не будет переходить на домашнее обучение.

- По предписанию Роспотребнадзора, мы не переходим на дистанционное обучение, потому что девочка на момент заражения уже была на больничном. 3 сентября она последний раз была в школе, и только 7 сентября у нее появились первые признаки ОРВИ. 14 сентября стало известно, что тест на COVID-19 у нее положительный. Ученица находится на самоизоляции, - сообщили "КП" в администрации учебного заведения.

Сейчас в школе Зеленоборского действуют ограничительные меры: идет медицинское наблюдение за одиннадцатиклассниками и педагогами, проводится тщательная дезинфекция помещений, выдаются средства личной гигиены.

К занятиям ученицу допустят после получения справки от врача-педиатра об отрицательных результатах на коронавирус.

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