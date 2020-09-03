Губернатор Мурманской области: "Настучать сотрудникам Фонда капитального ремонта по голове"

Ремонт кровли в декабре губернатор Андрей Чибис посчитал неприемлимым. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не справляешься - не работай. Эту мысль губернатор Андрей Чибис в последнее время повторяет едва ли не каждый день - поводы есть.

В Мурманске, например, провалили дорожную кампанию этого лета - сейчас выполнено менее 60% от того, что планировалось. Улицу Солнечную, например, хотят сдавать далеко не в солнечном декабре. Также затянули в областном центре с монтажем новой трубы - еле успели к началу отопительного сезона. А еще аукнулась администрации реконструкция сквера у памятника С.М.Кирову. За это сразу три чиновника лишились рабочих мест (хотя не все так однозначно).

Судьбу коллег из областного центра могут повторить отвечающие за ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск: к работам по пяти объектам даже не приступали. Помимо этого глава региона категорично высказался насчет насчет работы Фонда капремонта. Случилось это, когда министр строительста Владислав Сандаурский докладывал Андрею Чибису о работах по домам.

- В октябре будут сданы 148 объектов, в основном это те, где устанавливаются новые лифты. В ноябре - 74 объекта и один в декабре - там идет ремонт кровли. К счастью, подрядчик адекватный, пытаемся с ним сместить работы на более ранний срок. С ним обсудили, что можно делать и в декабре, главное, чтобы не было влаги со снегом, тогда рисков меньше, - уточнил министр.

Но как же в декабре да в Мурманске избежать снега?

- Какая кровля в декабре? Вы отвечающим за это в Фонде капитального ремонта по голове настучите. Что мешало фонду сделать все летом? У нас было прекрасное лето! Исключительное организационное безобразие, по-другому оценить не могу, - отметил Андрей Чибис.

К слову, на этой неделе к работе должен приступить новый директор Фонда капремонта.

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