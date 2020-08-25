Пострадавшего в ДТП тренера клуба «Северные хаски» просят поддержать голосовыми сообщениями и деньгами на реабилитацию

Олегу сейчас важна любая поддержка. Фото: dobro.mail.ru

Страшная авария, произошедшая 13 марта 2019 года, разделила жизнь 21-летнего тренера хоккейного клуба «Северные хаски» Олега Коврижных на до и после. Напомним: молодой человек ехал на тренировку в своем Nissan, когда Toyota перескочила бетонную разделительную полосу и приземлилась на него. Удар пришелся на голову. Олег выжил, но продолжает бороться за жизнь – он перенес уже ни одну операцию и начал узнавать родных и общаться с ними глазами.

- Теперь Олегу рекомендовано приступить к активной реабилитации. Главная цель – адаптация: Олегу нужно научиться самостоятельно есть, пить, сидеть. Родные надеются, что к нему вернется и полное сознание, память и речь. Курс реабилитация в центре «Три сестры» обойдется в 335 тысяч рублей, - сообщает последние новости «Фонд помощи пострадавшим в ДТП».

Уже собрано 202772 рубля. Осталось совсем немного, и Олег сможет сделать свой первый шаг на трудном пути возвращения к прежней жизни. Кстати, помочь молодому человеку можно не только материально.

- Есть возможность вывести его хоть как-то из тяжелого состояния. Мы просим вас, как вариант, присылать для Олега голосовые сообщения. Это очень важно, может он что-то вспомнит... Нам нужна ваша помощь, пожалуйста, не стесняйтесь. Ждем! – обращаются к ученикам Олега Коврижных его родные.

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