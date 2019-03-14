В страшной аварии у "Автопарка" в Мурманске пострадал тренер клуба "Северные Хаски"

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-14T18:58:31+03:00

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Днем 13 марта на Кольском проспекте в Мурманске произошла одна из самых серьезных аварий с начала года. Напомним, у "Автопарка" столкнулись Toyota и Nissan. Точнее, было бы правильно сказать, что Toyota приземлилась на вторую машину.

21-летний водитель Nissan оказался зажат между двумя иномарками. Когда его вырезали из металла спасатели, он уже находился без сознания. В тяжелейшем состоянии его госпитализировали в реанимацию областной больницы. Как стало известно, пострадал тренер и капитан хоккейного клуба "Северные Хаски" Олег Коврижных.

- Сейчас он борется за жизнь вместе с врачами. Всем огромное спасибо за добрые слова и слова поддержки. Информация о состояние Олега в закрытом режиме. Врачи, родственники, близкие и друзья делают все возможное, - рассказали в клубе.

Сейчас ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску ищет очевидцев аварии.

- Из показаний 42-летнего водителя автомобиля Toyota следует, что он двигался по проспекту Кольский со скоростью примерно 70 км/ч и попал в колею, из-за чего автомобиль стал не управляем, и его выбросило на разделительную полосу. От удара внедорожник подбросило, и он допустил наезд на автомобиль Nissan, который двигался по проспекту в сторону улицы Зои Космодемьянской, - пояснили в Госавтоинспекции.

Но эту версию еще предстоит проверить. Очевидцев просят позвонить по телефонам: 40-79-55, 40-79-70, 127.

ИСТОЧНИК KP.RU