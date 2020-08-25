Полицейским из Карелии объявят благодарности за помощь пострадавшим в ДТП жителям Мурманской области

Полицейских отблагодарят за профессионализм и лучшие человеческие качества. Фото: 10.мвд.рф

Добрые дела, которые делаются от чистого сердца, обязательно должны быть вознаграждены. Министру внутренних дел по Республике Карелия Дмитрию Сергееву пришло письмо от жителей Мурманской области, которые выражали особую признательность его подчиненным, проявившим не только профессионализм, но и душевную чуткость.

Обращение поступило после ДТП, которое случилось ночью 3 августа в Беломорском районе Карелии. Напомним: в трагической аварии погиб водитель Volkswagen из Мурманской области, а также пострадали несколько пассажиров иномарки. Оказалось, что у 51-летнего водителя остановилось сердце, машина улетела в кювет и загорелась.

- На место происшествия прибыли лейтенант полиции Семен Петренко и лейтенант полиции Артем Кобец, а также автоинспектор Никита Руссу и дознаватель Анна Герасимова. Сотрудники сняли с себя верхнюю одежду и отдали пассажирам разбившегося авто - на улице было не больше +3 градусов. Тут же беломорские полицейские стали думать, как устроить на ночлег оставшихся в живых северян – это было крайне нелегко, ведь гостиницы наводнены желающими попасть на Соловки. Помогли они решить и целый ряд других вопросов. И, как признались герои истории, оказали настоящую моральную поддержку, - сообщили в пресс-службе МВД по Республики Карелия.

Сейчас в МВД Карелии решено объявить благодарности четверым правоохранителям, проявившим не только служебные, но и лучшие человеческие качества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский из Никеля спас женщину, которая упала в ледяную бурную реку. За отважный поступок сержанта ждет государственная награда [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru