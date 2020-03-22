2020-03-22T09:58:09+03:00
Общество

Пострадавшему в ДТП тренеру клуба "Северные хаски" в Москве сделали операцию

Год назад Олег Коврижных оказался прикован к кровати
Ника СВЕТЛОВА
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Олег Коврижных серьезно пострадал в аварии, но его родные не сдаются. Другой: клуб "Северные хаски"Олег Коврижных серьезно пострадал в аварии, но его родные не сдаются. Другой: клуб "Северные хаски"
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13 марта на Кольском проспекте в Мурманске у остановки "Автопарк" произошла серьезная авария: Toyota вдруг вылетела со своей полосы, перемахнула через разделительную полосу и приземлилась на Nissan.

В последней иномарке ехал 21-летний тренер клуба "Северные хаски" Олег Коврижных. Несколько недель он находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь. Молодого человека спасли, но травмы оказались очень серьезные, и пока они приковали Олега к кровати. Его родные и близкие не сдаются и верят, что спасут его и вернут к нормальной жизни.

Мурманчанин уже прошел через несколько операций, на некоторые их которых помогли собрать деньги неравнодушные северяне.

- Ранее мы информировали вас о том, что родители готовили везти Олега в ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России на операцию. Одну операцию Олегу сделали, была тяжелой, выдержал хорошо - успешно все прошло - спасибо врачам! Сейчас Олег и родители на карантине. В ближайшее время будут дома. Дальнейшая реабилитация и операции необходимы. Родным и близким держаться! Пожелаем ему, как можно быстрей выкарабкаться! Олег - мы с тобой! - рассказали представители клуба "Северные хаски".

ИСТОЧНИК KP.RU

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