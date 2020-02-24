Для пострадавшего в аварии тренера хоккейного клуба "Северные хаски" собирают деньги на операцию

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:02:04+03:00

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В марте прошлого года в Мурманске произошло серьезное ДТП на проспекте Кольский рядом с остановкой "Автопарк". Напомним: ехавшая в сторону юга Toyota вдруг вылетела со своей полосы, перемахнула через разделительную полосу и приземлилась на Nissan. Очевидцев этой аварии ищут до сих пор.

В последней иномарке ехал 21-летний тренер хоккейного клуба "Северные хаски" Олег Коврижных. В отличие от виновника ДТП, он пострадал очень серьезно. Первые дни был в реанимации, но смог выжить. Правда, теперь перед ним новая задача - встать на ноги.

- Ровно с того момента началась борьба за жизнь и продолжается до сих пор - уже совсем скоро будет год различных операций и реабилитаций. Впереди еще длительный процесс восстановления Олега к нормальной жизни. Сейчас родители готовят везти его в ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России на операцию. Родным и близким держаться! Пожелаем ему, как можно быстрей выкарабкаться! Олег - мы с тобой! - рассказали в клубе.

Перечислить посильную сумму можно по реквизитам: карта Сбербанк 2202 2022 5638 6503 мама Олега - Коврижных Алена Сергеевна (телефон +7 (921) 286-68-60).

Ранее уже собирали деньги на реабилитацию Олега, и северяне еще раз доказали, что сердца у нас добрые.

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