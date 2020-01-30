2020-01-30T18:05:14+03:00
Происшествия

Ищут очевидцев аварии в Мурманске, где пострадал тренер хоккейного клуба "Хаски"

На его машину буквально приземлилась другая иномарка
Мария ПАШЕНКОВА
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Олег Коврижных до сих пор восстанавливается после страшной аварии. Фото: скриншот видеоОлег Коврижных до сих пор восстанавливается после страшной аварии. Фото: скриншот видео
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В марте прошлого года у остановки "Автопарк" в Мурманске произошла страшная авария. Напомним: Toyota вылетела со своей полосы, перелетела через разделительную полосу и буквально приземлилась на Nissan, в котором ехал 21-летний тренер хоккейного клуба "Хаски" Олег Коврижных.

В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Олег не восстановился до сих пор: родным удалось при помощи добрых северян собрать деньги на реабилитацию. А пока она идет, продолжается и разбирательство в обстоятельствах аварии. Напомним: водитель Toyota говорит, что всему виной колейность (после ДТП на данном участке и правда установили соответствующий предупреждающий знак). Но все-таки у второй стороны есть большие сомнения.

- Нужны видеозаписи с фактами опасного вождения виновника перед аварией со стороны "Автопарка" и сам момент аварии. За вознаграждение. Анонимность гарантирую. Хотелось бы еще пообщаться со свидетелями данного ДТП, которые сразу после аварии подошли к машинам. И с водителем белого микроавтобуса Peugeot, которого подрезал виновник, - обратился к землякам в группе "Мурманск ДТП ЧП" Александр Василевич.

Он просит писать тех, кто может помочь, ему личные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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