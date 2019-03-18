2019-03-18T17:39:10+03:00
Общество

В Мурманске у "Автопарка", где одна машина приземлилась на другую, поставили знак "Неровная дорога"

Виновник аварии утверждает, что попал колесом в колею
Мария ПАШЕНКОВА
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На месте серьезной аварии у "Автопарка" появился новый дорожный знак, ограничивающий скорость. Фото: vk.com/murmansk_dtpНа месте серьезной аварии у "Автопарка" появился новый дорожный знак, ограничивающий скорость. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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На прошлой неделе Мурманск обсуждал серьезную аварию у "Автопарка". Напомним, здесь Toyota вылетел через бетонное разделение полос и буквально приземлился на Nissan. Во второй машине за рулем был 21-летний тренер хоккейного клуба "Северные Хаски", которого зажало между авто. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Водитель Toyota рассказал сотрудникам госавтоинспекции, что потерял управление после того, как колесо попало в колею. Эта версия проверяется. Но уже сейчас у "Автопарка" - там, где начинается бетонная разделительная полоса - стоят знаки "Неровная дорога". Для водителей, которые едут в обоих направлениях (почти тысяча машин в сутки), это повод сбавить скорость до 40 км/ч.

- Знак был установлен из-за состояния дорожного полотна. В первую очередь, причиной стала весна, когда асфальт становится плохим, появляются ямы, - рассказал "КП" директор Центра организации дорожного движения Алексей Логаев. - Летом на этом участке от "Автопарка" до улицы Кооперативная пройдет ремонт. И знак уберем, когда необходимость в нем исчезнет.

Скоро "Неровная дорога" появится и на Верхнеростинском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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