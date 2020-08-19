У экипажа траулера из Мурманска в Калининграде взяли повторные анализа на коронавирус

Траулер "Карелия" продолжает гостить в Калининграде. Фото: Правительство Калининградской области

Рыболовный траулер «Карелия», который десять дней назад ошвартовался у берегов Калининграда, продолжает свою стоянку в самом западном порту России. Напомним: на судне с портом приписки Мурманск коронавиурс обнаружили в конце июля. Однако это не помешало траулеру отправиться на промысел к Фарерским островам.

Правда, вскоре в Росрыболовстве заявили, что капитан грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора, и судно все-таки взяло курс на ближайший российский порт. 6 августа «Карелия» ошвартовалась в порту Калининграда и у всего экипажа взяли тесты на коронавирус.

- На десятый день пребывания судна в порту Калининграда у экипажа взяли повторные анализы на коронавирус. В ближайшие дни ждем их результаты. По нашей информации, у всего экипажа нормальное самочувствие без симптомов ОРВИ, - цитирует оперативный штаб по контролю за инфекцией портал «Клопс».

По информации пресс-службы Федерального агентства по рыболовству, на судне хранится 238 тонн скумбрии, которые перегрузят в холодильники после обсервации.

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