В Кольском заливе затонуло судно "Сайда", на борту которого случился пожар

Судно пошло ко дну. Фото: ГУ МЧС России по МО

Судно "Сайда", которое вспыхнуло в минувшие выходные ярким пламенем, пошло ко дну. Напомним: пожар, случившийся на рыболовецком судне в Мурманске, тушили 29 огнеборцев. К счастью, никто не пострадал. По факту возгорания транспортной прокуратурой была назначена проверка.

Однако похоже, что плавсредство, которое готовилось к утилизации, не захотело дожидаться каких-либо результатов.

- Выведенное из эксплуатации судно СП164 "Сайда" затонуло у причала в Кольском заливе. На месте происшествия работали сотрудники Росприроднадзора, Морспасслужбы, а также оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области. Специалисты установили плавучее заграждение на случай розлива технических жидкостей и остатков топлива. Для анализа были взяты пробы воды в заливе непосредственно возле судна, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Из-за чего конкретно плавсредство утонуло - пока не известно.

Напомним: в Кандалакшском заливе в 900 метрах от берега перевернулся каяк. Двух человек удалось спасти, а один мужчина погиб от переохлаждения.

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