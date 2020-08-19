Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: нужен ли для проезда в Ковдорский район пропуск

Пропуска для проезда в Ковдорский район больше не нужны.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Почти пять месяцев Ковдорский район оставался закрытым для посещения. Напомним: ограничения на въезд оперативный штаб при правительстве Мурманской области принял в конце марта. Попасть в отдаленный район можно было только по прописке или при наличии специального пропуска от администрации.
Однако коронавирус все равно проник на территорию – первого заболевшего в Ковдоре выявили только 23 апреля. Тем не менее, рост заболеваемости здесь удалось сдержать. К 19 августа COVID-19 подхватили только 110 местных жителей. По количеству заболевших Ковдорский район лишь на 10 месте в области.
- Стабилизация эпидобстановки позволяет снять введенные ранее ограничения в Ковдорском районе. С 20.00 18 августа въезд по пропускам там перестает действовать, - сообщили в опрештабе региона.
Соответствующее постановление подписано первым заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Демченко.
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