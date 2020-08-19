Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 августа 2020 года: снимаются ограничения по коронавирусу

В Мурманской области снова заработают торговые центры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 19 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11981 заболевших COVID-19, 8966 человек выздоровел и 125 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6462 человека. 54 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая, 8, 11,14 и 15 августа - еще по одному. А 17 августа добавилось целых три новых случая. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2310.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9671 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 67 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 999), Мончегорске (+3, всего 500), Печенгском районе (+2, всего 402) и Терском районе (+1, всего 26).

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6462 случая

Белокаменка - 2310 случаев

Североморск - 999 случаев

Мончегорск – 500 случаев

Кольский район - 418 случаев

Печенгский район - 402 случая

Апатиты – 265 случаев

Кировск – 155 случаев

Кандалакшский район – 135 случаев

Ковдорский район - 109 случаев

Оленегорск – 107 случаев

Ловозерский район - 36 случаев

Терский район – 26 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус проник во все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6408

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 25

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 135

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 265 и 155 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 418 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Жизнь снова кипит

С 19 августа в Мурманской области снимают некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Послабления стали возможны благодаря тому, что регион вышел на плато по ситуации с COVID-19, а затем заболеваемость опасной инфекцией и ОРВИ стала снижаться. Так что в Кольском крае откроются многие заведения, в которые долгое время попасть было невозможно.

- Как сообщалось ранее, с 19 августа в нашем регионе снимается ряд ограничений. Завтра возобновляют работу такие объекты, как: кафе, рестораны, бары (кроме фуд-кортов в ТРЦ), торговые центры и магазины любой площади, бассейны, музеи, библиотеки, архивы, все объекты спорта, гостиницы и турбазы, МФЦ. Также станет доступной плановая госпитализация и вакцинация по национальному календарю. Соответствующее постановление будет опубликовано на сайте правительства Мурманской области, - сообщили в региональном оперштабе.

Въезд открыт

Стабилизация ситуации с коронавирусом позволила также снять введенные ранее ограничения в Ковдорском районе. По данным оперативного штаба, с 20.00 18 августа въезд по пропускам там перестал действовать. Соответствующее постановление уже подписано первым заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Демченко.

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