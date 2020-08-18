В Хибинах выпал первый снег

Первый снег заметили это нчью в Хибинах. Фото: Виталий Истомин

Всего несколько дней назад Кольский полуостров встретил первые заморозки, а теперь получил и снежный привет от надвигающейся зимы. Напомним: в ночь на 14 августа температура воздуха в Каневке опустилась до -1,9 градусов. Ночью 18 августа синоптики прогнозировали новые заморозки.

Их прочувствовали на себе жители юга Мурманской области. А вот в туристы в Хибинах встретились с другим погонным явлением.

- Первый снег, - сообщил об несколько несвойственных августу осадках житель Апатитов Виталий Истомин, который провел эту ночь в палатке в горах.

Северянин проснулся рано утром, а вокруг уже изрядно растаявшее белое покрывало.

- В августе арктические вторжения практически всегда отмечаются первым снегом в горах. Реже, но иногда это бывает и в июле, - прокомментировал это событие паблик "Погода в Мурманске". - Сегодня ночью на плато Кукисвумчорр улеглись первые снежинки. Температура на высоте 1000 метров ночью была в районе нуля, поэтому ливневые осадки, прошедшие в том районе, были в виде снега и спокойно легли на землю.

Остается надеяться, что похолодание временное и жителей Мурманской области ждут еще теплые денечки или бабье лето с золотой листвой и ярким солнцем.

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