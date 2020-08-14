Первые предвестники осени пришли в Мурманскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что на дворе еще только середина августа, на Кольском полуострове уже повеяло осенью. Тепло, баловавшее северян практически все лето, отступило, а на его смену пришли привычные +10. В предзнаменовании надвигающейся золотой поры, в Мурманской области ударил первый заморозок.

- Арктическая воздушная масса и более-менее длительное окно в облачности позволили мощно выхолодиться минувшей ночью Каневке. Это окно наблюдалось в Мурманске вечером 13 августа. Однако от первого заморозка город спасла облачность приближающегося циклона, которая накрыла его ближе к полуночи. До этого аэропорт уже успел охладиться до +4, а сама столица Заполярья до +6. Будь ночь целиком ясной, не исключено, что пригород Мурманска местами могло прихватить, - рассказывает о событиях минувшей ночи паблик «Погода в Мурманске».

В общем, областному центру и его пригородам повезло – окно в облачности ушло на восток и прихватило Каневку, где температура воздуха опустилась до -1,9 градуса. Так, что первый заморозок наступающего осеннего сезона состоялся. В прошлом году череду холодов открывало Верховье Лотты и на четыре дня раньше.

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