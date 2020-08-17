Погода в Мурманске и области 18 августа 2020 года: в регионе ожидаются заморозки

Погода пока что не радует северян теплом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Закончились выходные, и в Мурманскую область вновь пришло похолодание. Первые заморозки в регионе уже ударили на днях, и вторые не за горами.

- 18 августа влияние обширного циклона в Баренцевом море на погоду нашего края будет постепенно ослабевать, но характер погоды в этот день на Кольском полуострове существенно не изменится. Ожидается облачная c прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8 градусов, местами заморозки до -1, днем +10+15, - сообщили в синоптики мурманского гидрометцентра.

Но даже в такой погоде есть свои плюсы - за неделю в Мурманской области не произошло ни одного лесного пожара. Уж слишком прохладно для языков пламени. К тому же, гадюки прячутся по норам, что тоже не может не радовать.

Напомним: стало известно, сколько лосей и медведей можно добыть в Мурманской области в этом году.

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