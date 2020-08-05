В Мурманске прогремела первая августовская гроза

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:55:14+03:00

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В этом году лето порадовало северян теплом и солнечными днями. Правда, за непривычную для наших широт расплачиваться приходится грозами и дождями, хотя до южных ливней Заполярью еще далеко.

5 августа в Мурманске и его окрестностях прогремела первая августовская гроза.

- Кучевые облака на юге города стали образовываться в районе 10.00, а спустя почти час на карте Мурманской области появилась и первая грозовая отметка – молнии засверкали в районе Зверосовхоза и Кильиднстроя. Следом грозы прогремели в аэропорту «Мурманск» и других южных пригородах столицы Заполярья. В 11.38 гроза и стена дождя добралась и до Мурманска и направилась в Териберку, - сообщает паблик «Погода в Мурманске». – В 14.30 хорошо поливало и гремело уже в районе Никеля и Заполярного.

Что ж, к вечеру на Кольский полуостров придет холодный ветер, который ненадолго прогонит тепло из наших широт.

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ИСТОЧНИК KP.RU