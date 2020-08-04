Погода в Мурманске и области 5 августа 2020 года: в регионе снова будет тепло

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:35:54+03:00

Какая погода будет в Мурманской области 5 августа 2020 года

Изменить размер текста: A A

После продолжительных солнечных деньков почти неделю в Мурманской области держалась прохлада, но ей пришлось отступить! Так, в ближайшее время северян снова ждет теплая погода. А некоторым городам удастся застать грозу.

- Наш регион находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. 5 августа в кольском крае будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9+14 градусов, днем +17+22, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Синоптики также предупреждают, что по Мурманской области сохраняется пожарная опасность: в Кандалакшском районе, на западе Терского района, в районе Апатитов и Кировска, в Печенгском и на западе Кольского района.

Напомним: на тушение лесных пожаров Мурманская область получит 30 миллионов рублей. Из-за погоды зеленые легкие региона этим летом горят чаще чем обычно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ягодам и грибам – быть! Когда в Мурманской области стоит идти на «тихую охоту». Будут ли летом 2020 в Мурманской области грибы и ягоды (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU