Житель Апатитов сделал предложение девушке на автокране

Молодой человек решился на романтический поступок. Фото: vk.com/pdsh51

Похоже, что романтика у сильной половины жителей Мурманской области в крови. Северяне часто делают дамам предложение руки и сердца с изюминкой. Так, например, мурманчанин вставал на колено перед возлюбленной под водой, а кировчанин для помолвки заказал изваяние изо льда со светящимися инициалами и кольцами. Заветный вопрос любят задавать и в Териберке, где этой зимой на берегу Баренцева моря обручилась пара влюбленных.

И вот еще один интересный случай предложения руки и сердца произошел в Апатитах. Там молодой человек поднялся к окну дамы на автокране, держа в руке огромный букет роз.

- Вот так началось утро воскресенья на улице Сидоренко, 28. Парень делает предложение девушке. Давайте пожелаем ему удачи, - отметили в паблике "Подслушано Апатиты" в соцсетях.

В какой то момент из окна полетел то ли цветок, то ли кольцо...так что не известно, ответила ли девушка согласием, или же отвергла своего принца на автокране. Остается надеяться, что колесо фортуны все же не отвернулось от северянина.

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