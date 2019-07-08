Две страны, две свадьбы и одна большая любовь: История о том, как мурманская красавица вышла замуж за китайца

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника публикуем историю любви северянки, о которой хотели давно рассказать.

Судьба несколько раз намеревалась оставить Маргариту Таничеву в родном Мурманске, но девушка оказалась куда упорнее: смогла переломить ее ход и построить жизнь на свое усмотрение. Правда, провидение все равно успело подготовить для нее, пожалуй, самую главную встречу. Но обо всем по порядку.

Шень Ван больше года ухаживал за северной красавицей. Фото: из личного архива.

- После окончания школы я уехала в Санкт-Петербург поступать в театральный вуз после обучения в нашей театральной школе … и провалилась. Вернулась в Мурманск и пошла на журфак, но следующим летом снова отправилась покорять северную столицу, и меня снова ждал провал. Поэтому еще год пришлось осваивать азы журналистики. В итоге бросила, поняв, что хочу быть актрисой и только актрисой и исполню свою мечту во что бы то не стало. С третьего раза я поступила в театральную академию на Моховой в Петербурге на курс эстрады и музыкального театра, - описывает свой пусть в храм Мельпомены Маргарита Таничева. – Это было время взросления, безудержного веселья, познаний, судьбоносных встреч и решений.

Юный и смешной пришелец

Мурманчанка стала одной из 30 студентов Российского института сценического искусства. Вместе с ней на поток поступили и два иностранца. Китайцы удивили девушку еще на стадии вступительных испытаний. Они казались ей какими-то пришельцами. К тому же, выглядели моложе не то что своих сверстников, но даже наших школьников.

- Один из них – его звали Шень Ван – был очень смешным. На поступление пел, стучал в барабан и скандировал какой-то марш на китайском, а еще ходил с телефоном и снимал всех. Мы очень быстро подружились, потому что жили вместе в общежитии, и вся наша русская компания взяла иностранцев под «опеку». Мы много времени проводили вместе, и наш китайский друг, который на момент поступления знал русский очень плохо, стал изучать язык, как говорится, изнутри. В итоге уже через полгода Шень без проблем коммуницировал, все понимал и отвечал перед преподавателями. Меня удивила его целеустремленность, а вот его русский очень веселил, - вспоминает мурманчанка.

На свадьбу в Пекин смогла приехать только одна подруга Маргариты. Фото: из личного архива.

Так прошло почти два года, и китайский друг Маргариты Таничевой настолько осмелел, что стал ухаживать за неприступной северной красавицей. Как оказалось, все это время Шень был влюблен в девушку и боялся проявлять свои чувства, а когда решился, столкнулся с ее холодностью. Но на пути к своей мечте китаец оказался не менее упорным, чем его избранница. Год он добивался расположения мурманчанки, но сердце северянки растопить не получалось.

- Все изменилось в один день. Это не описать, да и речь идет о слишком личных чувствах, которые не хочется обнажать. Просто мы стали друг другу очень дорогими людьми и больше не было смысла прятаться, - смущенно улыбается Маргарита. – Скажу только, толчком для большого совместного пути стал наш любимый предмет – сценическое фехтование.

В своем выборе девушка не ошиблась: Шень стал для нее добрым волшебником и единомышленником.

- Почти сразу, как начались наш отношения, мы с Шенем приехали в Мурманск, чтобы познакомиться с моей мамой и городом. Северная природа скалы, море, памятник Алеше ему понравились. Нас обоих тогда удивили взгляды прохожих, когда мы шли за ручку, - отмечает собеседница «КП». – Этим летом мы планируем снова навестить столицу Заполярья. В этот раз Шень едет на Север с большим желанием: хочет поближе рассмотреть природу, сходить в поход с палатками и увидеть океан в Териберке.

Из Петербурга в Пекин

Почти сразу после выпуска из Российского института сценического искусства пара переехала в Пекин с надеждой и желанием развивать русский театр в Китае. Там, за 5660 километров от родного Мурманска, Шень и сделал своей избраннице предложение.

- Это событие случилось в день моего рождения. Шень у меня романтик. Так, что все было безумно красиво: свечи на полу, выложенные в форме сердца, колено, кольцо и заветные слова, как в лучших девичьих мечтах, - описывает главное событие в жизни северянка. – Мы расписались через месяц в Пекине. Это случилось еще в августе 2017 года, а вот саму свадьбу отложили до лучших времен.

Первая свадьба Маргариты и Шеня состоялась в Китае в мае этого года. В Поднебесной много родственников и друзей, которые очень ждали этого праздника. К тому же у многих из них не было возможности приехать в другую страну, чтобы по достоинству отметить это событие.

Молодожены продолжают жить в Китая, нередко приезжая и в Россию.Фото: из личного архива.

- Пекин – родина Шеня и ему важно было пожениться здесь. Правда, мало кто из близких русских людей смог быть на нашей свадьбе, тому послужило множество причин. Приехала моя подруга и ее муж, а вот моя мама не смогла быть. Поэтому мы решили устроить два торжества: одно здесь, в Пекине, а другое – в России. Так что с мамой мы погуляем на русской свадьбе в июле, - не унывает Маргарита Таничева.

О Поднебесной и отличии китаянок от русских

Несмотря на то, что в Китае мурманчанка живет уже два года, девушка до сих пор не может в это поверить и не перестает удивляться особенностям той страны, которую полюбила всем сердцем. Ведь побывать в Поднебесной когда-то было ее маленькой мечтой.

- Живется здесь интересно, хотя, признаюсь честно, мне не всегда легко. Восточный менталитет, конечно, играет большую роль. Здесь своя культура, язык, все свое. Очень интересно погружаться в этот мир, но в тоже время далеко не все и не всегда понятно, - говорит Маргарита Таничева.

Разумеется, северянка эти два года наслаждалась не только красотами Пекина и его окрестностей. Девушка быстро подметила разницу между русскими и китайскими женщинами. Так, по словам мурманчанки, для последних отношения с мужчиной это в первую очередь материальная сторона: если китаец не состоятелен, не имеет хорошую работу, машину, квартиру и приличный счет в банке, она с ним не будет. В Китае женщины в отличие от россиянок, которые бросаются в любовные отношения с головой, смотрят в будущее. Кстати, женятся в Поднебесной уже в сознательном возрасте, когда оба твердо стоят на ногах. Здесь не принято разводиться: хотя на дворе и XXI век, многие семьи все же придерживаются традиций и выбирают своего спутника жизни крайне осознанно.

Разумеется, эти наблюдения Маргарита сделала по ходу, посвящая большую часть времени развитию русского театра в Китае и себя в актерской профессии.

Ребята признаются: разница менталитетов сказывается на отношениях. Фото: из личного архива.

- Мы выпустили довольно удачный спектакль на русском языке, работаем с мастер-классами, обучаем, помогаем и сами учимся, развивая свою собственную актерскую студию. В планах наладить молодежные театральные мосты между Россией и Китаем, - говорит о профессиональной деятельности северянка.