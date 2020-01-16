Житель Москвы сделал предложение даме сердца на берегу моря в Териберке

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:34:50+03:00

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Романтичное предложение руки и сердца на берегу моря - мечта многих девушек. И житель Москвы явно об этом знал, решив обручиться со своей избранницей в Териберке.

- Павел и Анастасия приехали к нам из российской столицы. До последнего момента жених держал все в тайне. Экскурсия у них была забронирована на тот день, когда дорогу в Териберку замело, и ее перекрыли, но каким-то образом ребята все-таки добрались до поморского села. 10 января, к апофеозу поездки, в финале экскурсии они стояли на берегу Баренцева моря. Вдруг мужчина начинал вставать на колено, достал кольцо и сделал девушке предложение. Невеста, пораженная таким сюрпризом, согласилась. Все были счастливы! - рассказал «КП» Владимир Онацкий, директор компании «Мурмания», где туристы заказывали экскурсию.

По словам Владимира, подобные события в Териберке не редкость.

- На самом деле, многие люди решают отметить здесь какие-либо важные даты. Видно, что они приезжают сюда, и у них загораются глаза. Необычный антураж села на берегу Северного Ледовитого океана создает нужную атмосферу для разных интересных мероприятий, - отметил северянин.

ИСТОЧНИК KP.RU