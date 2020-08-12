Набережная в Коле готова на 60%

Набережная в Коле преображается на глазах. Фото: Правительство Мурманской области

Глядя на дело рук строителей в Коле, даже не верится, что еще недавно здесь был обычный песчаный пустырь. Теперь, если заглянуть за забор, эту территорию просто не узнать – настолько она преобразилась.

Напомним: проект Поморской набережной в Коле победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.

Благодаря федеральным средствам на 15 тысячах квадартных метров на берегу реки Туломы появится прогулочная зона со скамейками и видовыми зонами отдыха, скейт-площадка и тарзанки. На набережной будет обязательно уложена тактильная плитка для того, чтобы и маломобильные жители и гости Колы могли безопасно проводить время на новом городском пространстве.

- Если месяц назад было понятно, что количества рабочих и техники недостаточно, то сегодня опасений нет. Подрядчик усилился, работы идут в графике, - отметила вице-губернатор Мурманской области Оксана Астахова. – Выполнен большой объем, так называемых, скрытых работ, в целом готовность – уже более 60%. Срок сдачи 1 октября, асфальт планируем положить до 1 сентября.

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