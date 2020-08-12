На строительство новой котельной в Териберке Москва выделит 23 миллиона рублей

Чугунные котлы котельной в Териберке канут в прошлое. Фото: Правительство Мурманской области

XXI век постепенно приходит на побережье Баренцева моря. Популярная у туристов далеко за пределами страны Териберка постепенно преображается. Напомним: эти летом началась реконструкция автоподъезда к поморскому селу, работы еще ведутся, но уже сейчас привычную грунтовку уже не узнать. Однако это далеко не все перемены, которые ждут Териберку.

- 23 миллиона рублей выделят из федерального бюджета на строительство новой котельной в Териберке. Старая, с чугунными котлами, построенная в 1958 году, выглядит, как музейный экспонат, и давно уже отработала свое, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект новой котельной прошел отборочный этап целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». К федеральным деньгам региональный бюджет добавит почти полтора миллиона, еще 1,4 миллиона – бюджет Кольского района и более 4 миллионов рублей - «Мурманэнергосбыт».

- Строительство новой котельной, вслед за ремонтом дороги, моста и реконструкцией системы подачи электричества – это еще один шаг к обновлению Териберки и созданию комфортных условий для жителей и туристов, - подчеркнул Андрей Чибис.

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