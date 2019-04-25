Кола и Мончегорск получат 115 миллионов рублей на благоустройство набережных

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-25T15:41:57+03:00

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Месяц назад, когда врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис только приступил к исполнению своих обязанностей, он сразу заметил, что заполярные чиновники крайне не активно участвуют в национальных проектах, упуская уникальную возможность исправить ситуацию в той или иной сфере. Конструктивную критику услышали и исправились.

Федеральная конкурсная комиссия Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях выбрала 80 победителей из 46 регионов страны. И, что самое приятное, среди них замечены сразу два города Мурманской области Кола и Мончегорск. Оба муниципалитеты намерены заняться благоустройством набережных.

- На строительство новой зоны отдыха «Поморская набережная» на берегу Кольского залива в Коле будут потрачены выделенные минстроем 40 миллионов рублей, а также деньги самого города и области. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о выделении средств и из районного бюджета. Планируется, что работы по созданию набережной начнутся в 2020 году, - прокомментировали радостную новость в администрации Кольского района.

Мончегорску на благоустройство Ленинградской набережной минстрой выделил еще больше денег – 75 миллионов рублей. По словам главы администрации Виктора Садчикова, к этим деньгам добавят средства градообразующего предприятия и приступят к поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию, после чего на набережной закипит работа. Но это уже будет в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU