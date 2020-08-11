Глава Мурманска: «Надеюсь, до санкций в отношении подрядчика, выполняющего благоустройство набережной Ледового озера, не дойдет»

Руководить работами по благоустройству набережной Ледового озера приходится в ручную. Фото: Администрация Мурманска

Признаться, после скандала с реконструкцией сквера у памятника Кирову в центре столицы Заполярья, на другие объекты благоустройства северяне смотрят крайне скептически. Тем более, что и повод есть.

В марте 2018 года 42,5 тысячи мурманчан проголосовали за благоустройство набережной Ледового озера. Уже осенью здесь должны появиться пешеходные дорожки, отремонтированная лестница, 28 уличных светильников и универсальная детская площадка. Работы ведутся, но вот успеет ли подрядчик закончить их в срок?

На набережной закончены все подготовительные и демонтажные работы. Идет обустройство траншеи кабельной трассы, подпорной стены и бетонирование бортовых камней.

Работы ведутся, но с отставанием от графика. Фото: Администрация Мурманска

- Если на прошлой неделе темп работ не вызывал опасений, то в последние дни он заметно снизился. Причин отставания много, и они разные. Но как аргумент их принять нельзя. У подрядчика есть еще больше месяца в запасе, чтобы мобилизоваться и качественно, и в срок закончить работы, - прокомментировал ситуацию глава Мурманска Андрей Сысоев. - Я не сторонник «ручного» управления, но приходится предметно разбираться сколько человек работает на объекте и сколько выполняет те или иные виды работ.

Мэр подчеркнул, что условия контрактов очень жесткие с серьезными санкциями, включая штрафы за несоблюдение сроков работ и занесение в реестр недобросовестных поставщиков. Однако Андрей Иванович искренне надеться, что до этого все-таки не дойдет.

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