В Кандалакше и Оленегорске буксуют работы по благоустройству
Помните, как в известном фильме:
- Номернабис, построй дворец, даю тебе три месяца!
- Три месяца? Всего три? А насколько можно опоздать?
Судя по всему, Номернабиса срисовали с заполярных подрядчиков. Вот уже второй год команда губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пытается заставить их работать по графику, но, несмотря на это, работы по благоустройству в некоторых муниципалитетах откровенно буксуют.
- В среднем по области темпы работ не вызывают опасений, но есть отставание в конкретных муниципалитетах. По дворам в частности работы так и не начались в Кильдинстрое и Междуречье. Также в Кировске, Александровске и Никеле работы выполнены на 10%, что тоже вызывает опасения, - доложил министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов.
По общественным территориям в зоне риска находятся самые большие и капиталоемкие объекты – это проекты-финалисты и победители конкурса малых городов и исторических поселений.
- На набережной в Коле подрядчик отстает на примерно 20 суток, на набережной в Мончегорске – на 35-40 суток. Самый проблемный объект, на мой взгляд, в Кандалакше, где закончен демонтаж и только начаты земляные работы. Отставание можно назвать критичным. На всех трех объектах работает один генеральный подрядчик, которому указано на наращивание мощностей, как по числу рабочих, так и по технике, - отметил Михаил Кудряшов.
Та же ситуация и в Оленегорске, хотя подрядчик уже другой. В случае нарушения сроков будут применять штрафные санкции, а вот продолжение работ в октябре из-за погодных условий не будет.
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