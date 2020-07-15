В Кандалакше и Оленегорске буксуют работы по благоустройству

15 Июль 2020 2020-07-15T11:16:50+03:00

Подрячики не спешат выполнить свои обязательства в срок. Фото: Из личного архива Михаила Павлова

Изменить размер текста: A A

Помните, как в известном фильме:

- Номернабис, построй дворец, даю тебе три месяца!

- Три месяца? Всего три? А насколько можно опоздать?

Судя по всему, Номернабиса срисовали с заполярных подрядчиков. Вот уже второй год команда губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пытается заставить их работать по графику, но, несмотря на это, работы по благоустройству в некоторых муниципалитетах откровенно буксуют.

- В среднем по области темпы работ не вызывают опасений, но есть отставание в конкретных муниципалитетах. По дворам в частности работы так и не начались в Кильдинстрое и Междуречье. Также в Кировске, Александровске и Никеле работы выполнены на 10%, что тоже вызывает опасения, - доложил министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов.

По общественным территориям в зоне риска находятся самые большие и капиталоемкие объекты – это проекты-финалисты и победители конкурса малых городов и исторических поселений.

- На набережной в Коле подрядчик отстает на примерно 20 суток, на набережной в Мончегорске – на 35-40 суток. Самый проблемный объект, на мой взгляд, в Кандалакше, где закончен демонтаж и только начаты земляные работы. Отставание можно назвать критичным. На всех трех объектах работает один генеральный подрядчик, которому указано на наращивание мощностей, как по числу рабочих, так и по технике, - отметил Михаил Кудряшов.

Та же ситуация и в Оленегорске, хотя подрядчик уже другой. В случае нарушения сроков будут применять штрафные санкции, а вот продолжение работ в октябре из-за погодных условий не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске. Оксана Астахова намерена фиксировать ситуацию в реальном времени и упреждать любые ситуации (Подробности)

Где в Мурманской области есть проблемы с благоустройством. Сразу в 5 муниципалитетах работы по приведению в порядок дворов и общественных пространств забуксовали (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU