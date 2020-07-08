«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске

8 Июль 2020 2020-07-08T08:47:47+03:00

Сквер у памятника Кирову не успели сдать в срок дважды. Фото: правительство Мурманской области

Оксана Астахова намерена фиксировать ситуацию в реальном времени и упреждать любые ситуации

Изменить размер текста: A A

С 6 июля заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова стала куратором столицы Заполярья по вопросам благоустройства и градостроительства. Причиной такого решения со стороны руководства региона стала скандальная реконструкция сквера у памятника Кирову в Мурманске.

Напомним: в мае вместе со снегом сошел и наведенный подрядчиком лоск. Гарантийные обязательства компания обязалась выполнить за свой счет до 1 июля, но сорвала и этот срок. В итоге увольнение стало грозить директору «Мурманских городские парки и скверы» Александру Накаю как заказчику работ.

7 июля Оксана Астахова вместе с министром градостроительства и благоустройства региона Михаилом Кудряшовым осмотрела скандальный сквер.

- Срок сдачи объекта назначен на 30 июля, и больше ни о каких переносах не может быть и речи, - подчеркнула Оксана Александровна.

Теперь вице-губернатор ждет детальный план с видами работ, поставки материалов и количеством рабочих от «Мурманских городские парки и скверы», чтобы фиксировать ситуацию в реальном времени и упреждать любые ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор «Мурманских парков и скверов» прокомментировал ситуацию с увольнением из-за скандального ремонта сквера у памятника Кирову. Александр Накай считает, что сделал все, чтобы зеленую зону привели в порядок в срок (Подробности)

"Сквер позора" в Мурманске опять не успели сдать вовремя. Подрядчик продолжает переделывать сквер у памятника С.М. Кирову (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU