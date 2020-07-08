2020-07-08T08:47:47+03:00
Общество

«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске

Оксана Астахова намерена фиксировать ситуацию в реальном времени и упреждать любые ситуации
Елена МОЛОДЦОВА
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Сквер у памятника Кирову не успели сдать в срок дважды. Фото: правительство Мурманской областиСквер у памятника Кирову не успели сдать в срок дважды. Фото: правительство Мурманской области
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С 6 июля заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова стала куратором столицы Заполярья по вопросам благоустройства и градостроительства. Причиной такого решения со стороны руководства региона стала скандальная реконструкция сквера у памятника Кирову в Мурманске.

Напомним: в мае вместе со снегом сошел и наведенный подрядчиком лоск. Гарантийные обязательства компания обязалась выполнить за свой счет до 1 июля, но сорвала и этот срок. В итоге увольнение стало грозить директору «Мурманских городские парки и скверы» Александру Накаю как заказчику работ.

7 июля Оксана Астахова вместе с министром градостроительства и благоустройства региона Михаилом Кудряшовым осмотрела скандальный сквер.

- Срок сдачи объекта назначен на 30 июля, и больше ни о каких переносах не может быть и речи, - подчеркнула Оксана Александровна.

Теперь вице-губернатор ждет детальный план с видами работ, поставки материалов и количеством рабочих от «Мурманских городские парки и скверы», чтобы фиксировать ситуацию в реальном времени и упреждать любые ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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