2020-07-06T16:57:16+03:00
Общество

Где в Мурманской области есть проблемы с благоустройством

Сразу в 5 муниципалитетах работы по приведению в порядок дворов и общественных пространств забуксовали
Елена МОЛОДЦОВА
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Работы по благоустройству пока не везде проходят гладко.Работы по благоустройству пока не везде проходят гладко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Строительный период на Кольском полуострове короток, а успеть хочется много. Правда, из года в год воплотить в жизнь все задуманное до первого снега не удается.

- В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано выполнить благоустройство дворов 240 многоквартирных домов в 27 муниципалитетах и 15 общественных пространств в 10 муниципалитетах, в том числе реализовать два проекта-финалиста и два проекта-победителя всероссийского конкурса по малым городам и историческим поселениям, - доложил министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов. – Кроме того, запланировано устройство 57 детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.

По всем объектам уже выбраны подрядчики и заключены контракты с условием – завершить все работы не позднее 1 октября. Однако в ряде муниципалитетов проблемы наметились уже в июле.

- К работам по благоустройству дворов приступили 24 из 27 муниципалитетов. Работы не ведутся в Кировске, Междуречье и Пушном. Так, например, в Кировске это связано с тем, что подрядчик также работает в Апатитах и вести объекты сразу в двух городах у него не хватает сил, - отметил министр.

Что касается общественных территорий, то здесь работа закипела на всех объектах. Правда, небольшое отставание от графика есть на набережной в Мончегорске. А вот в Кандалакше и Оленегорске подрядчики забуксовали на подготовительном этапе. На юге области рабочим мешают зачастившие дожди, а в центре – проблемы с оплатой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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