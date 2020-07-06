Где в Мурманской области есть проблемы с благоустройством
Строительный период на Кольском полуострове короток, а успеть хочется много. Правда, из года в год воплотить в жизнь все задуманное до первого снега не удается.
- В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано выполнить благоустройство дворов 240 многоквартирных домов в 27 муниципалитетах и 15 общественных пространств в 10 муниципалитетах, в том числе реализовать два проекта-финалиста и два проекта-победителя всероссийского конкурса по малым городам и историческим поселениям, - доложил министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов. – Кроме того, запланировано устройство 57 детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.
По всем объектам уже выбраны подрядчики и заключены контракты с условием – завершить все работы не позднее 1 октября. Однако в ряде муниципалитетов проблемы наметились уже в июле.
- К работам по благоустройству дворов приступили 24 из 27 муниципалитетов. Работы не ведутся в Кировске, Междуречье и Пушном. Так, например, в Кировске это связано с тем, что подрядчик также работает в Апатитах и вести объекты сразу в двух городах у него не хватает сил, - отметил министр.
Что касается общественных территорий, то здесь работа закипела на всех объектах. Правда, небольшое отставание от графика есть на набережной в Мончегорске. А вот в Кандалакше и Оленегорске подрядчики забуксовали на подготовительном этапе. На юге области рабочим мешают зачастившие дожди, а в центре – проблемы с оплатой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске создадут коррекционный совет по вопросам благоустройства. Эту сферу в городе-герое будет курировать лично заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова (Подробности)
Руководителю «Мурманских парков и скверов» грозит увольнение за позорную реконструкцию сквера у памятника Кирову. «Гнать подальше» Александра Накая распорядился губернатор Мурманской области Андрей Чибис (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU