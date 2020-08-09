Попытка №2: Под Мурманском началась рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная»

На птицефабрике возобновились работы по рекультивации пометохранилища. Фото: Правительство Мурманской области

Времена, когда на Крайнем Севере процветали птицефабрики ушли далеко в прошлое, а вот их опасное наследие не удается ликвидировать до сих пор. Напомним: рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная» под Мурманском вошло в национальный проект «Экология» и на него были выделены несколько сотен миллионов рублей. Работы здесь начались летом 2019 года, но подрядчик из Санкт-Петербурга оказался недобросовестным, и важное для региона дело застопорилось.

И вот спустя год предпринята попытка №2 рекультивировать пометохранилище «Снежной». И, наконец, снять ежегодную угрозу для Кольского залива и реки Колы быть отравленными более 200 тысячами тонн биологических отходов.

- Взамен недобросовестному подрядчику выбрали новую компанию, которая активно включилась в процесс: получила все необходимые разрешения, закупила очистное оборудование. Предстоит построить ЛЭП до объекта и смонтировать оборудование для очистки и обеззараживания накопленных отходов, - сообщил о начале работ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Работы по рекультивации обойдутся в 461,6 миллиона рублей. Их планируется завершить в 2023 году.

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