Рекультивацию пометохранилища птицефабрики "Снежная" в Мурманской области отложили на два года

28 Май 2020 2020-05-28T14:50:59+03:00

Птицефабрики "Снежная" больше нет, а проблемы с пометохранилищем есть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Работы по рекультивации птицефабрики "Снежная" идут с большим скрипом, несмотря на то, что в рамках федерального проекта "Чистая страна" на них выделили 380 миллионов рублей. Процесс был запущен в июне прошлого года и должен был закончиться в 2021 году, но к намеченному сроку точно не поставят точку.

Подрядчиком стала компания ООО "РАЗМАХ ГП" из Санкт-Петербурга, но подрядчика, как отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, подрядчик был признан недобросовестным и с ним разорвали контракт. При этом компания обратилась в суд с иском к МУП "Хозяйственно-эксплутационная служба Кольского района", требуя признать одностороннее расторжение недействительным.

Тяжба стала одной из причин, почему работы по рекультивации затянулись, и на федеральном уровне было принято решение передвинуть срок из завершения на 2023 год.

Ранее глава комитета по конкурентной политике Мурманской области Алексей Коптев сообщил, что планируются новые торги на закупку по рекультивации пометохранилища, работы оценили в 462 миллиона рублей.

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