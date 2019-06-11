2019-06-11T16:41:44+03:00
Общество

Началась рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная»

На приведение территории в порядок понадобится 380 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Рекультивация пометохранилищая пока на бумажной стадии. Фото: mvestnik.ruРекультивация пометохранилищая пока на бумажной стадии. Фото: mvestnik.ru
Изменить размер текста:

То, как хорошее по задумке предприятие может навредить, легко показать на птицефабрике "Снежная". Некогда у северян была продукция от местного производителя, а не привозные яйца. Но затем начались финансовые проблемы, и "Снежная" встала.

А ее пометохранилище стало серьезной проблемой. Многие из нас помнят, как по весне талые воды размывали ее дурнопахнущее содержимое, и они вытекали в водоемы, из которых происходил забор воды. Поэтому из кранов мурманчан горячая и холодная потекли с запахом фекалий.

Рекультивация пометохранилища началась только этим летом, правда, пока на бумажном этапе. Чтобы это сделать, пришлось добиваться участия в федеральном проекте "Чистая страна". Ведь наш регион не потянул бы сумму работ. Изначально она озвучивалась в 462 миллиона рублей. Но теперь стало известно, что за три года потратят 380 миллионов рублей.

- Исполнитель должен обеспечить подготовительные работы, возвести здания и сооружения очистных сооружений, устройство инженерных сетей, провести закупку, монтаж и пусконаладку оборудования, работы по откачке и очистке воды, вывоз обеззараженного осадка, вертикальную планировку территории, а также мероприятия по восстановлению плодородия, биологической рекультивации и благоустройству рекультивируемой территории, экологический мониторинг за состоянием и изменением параметров окружающей среды на участке рекультивации, - сообщили в правительстве региона.

Работы доверили ООО «РАЗМАХ ГП» из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шахматистка из Мурманска победила француза, кенийца, ингуша и молдаванина
Мурманские полицейские исполнили мечту школьника, который хочет работать в УМВД
В аэропорту «Мурманск» отменили около 15 рейсов в Москву и Санкт-Петербург
В Кандалакше мотоциклист прокатился по пешеходной зоне
В Санкт-Петербурге насмерть разбилась 19-летняя мурманчанка
Всего один школьник в Мурманской области захотел сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Выход "Клавдии Еланской" из Мурманска отменили из-за внепланового ремонта
Дрозд-белобровик вывел птенцов прямо на карнизе у мурманчан
Ковдорчанина, избившего до смерти мать, отправили на восемь лет за решетку
Мурманчане 3 тысячи километров везли умирающего котенка, чтобы спасти его
27-летний мурманчанин признался, что рассылал непристойные фотографии девочек их знакомым
Документы мурманского вуза вывезли на свалку в Кице
Иван Голунов отказался от услуг мурманского адвоката
На трассе «Кола» иномарка поскользнулась на июньском снегу и улетела в кювет
В Мурманске срубили борщевик после коллективной жалобы врио губернатора
Жители Кировска перепутали взрывы на руднике с землетрясением
Андрей Чибис распорядился остановить аукционы по рыбопромысловым участкам до обсуждения с северянами
50 человек со станции Княжая переведут на элекрообогрев
В Мурманске девушка в крови просила прохожих о помощи
В Кандалакше директор компании притворилась курьером, чтобы получить субсидию как малоимущая
В Апатитах из пожара спасли троих детей
Андрей Чибис - Владимиру Гноевскому: «Вы министр, а не секретарь, чтобы принимать заявки!»
Прокуратуру и правительство Мурманской области заинтересовала утечка мазута в Кольский залив
2 миллиарда рублей на насыпь: Автомобильного моста через Тулому в Мурмашах не будет
Суд отправил в колонию жительницу Мончегорска, которая убила сожителя ударом в сердце и легла спать
МегаФон будет развивать цифровую экосистему совместно с крупнейшими мировыми ИТ-компаниями