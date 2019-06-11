Началась рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-11T16:41:44+03:00

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То, как хорошее по задумке предприятие может навредить, легко показать на птицефабрике "Снежная". Некогда у северян была продукция от местного производителя, а не привозные яйца. Но затем начались финансовые проблемы, и "Снежная" встала.

А ее пометохранилище стало серьезной проблемой. Многие из нас помнят, как по весне талые воды размывали ее дурнопахнущее содержимое, и они вытекали в водоемы, из которых происходил забор воды. Поэтому из кранов мурманчан горячая и холодная потекли с запахом фекалий.

Рекультивация пометохранилища началась только этим летом, правда, пока на бумажном этапе. Чтобы это сделать, пришлось добиваться участия в федеральном проекте "Чистая страна". Ведь наш регион не потянул бы сумму работ. Изначально она озвучивалась в 462 миллиона рублей. Но теперь стало известно, что за три года потратят 380 миллионов рублей.

- Исполнитель должен обеспечить подготовительные работы, возвести здания и сооружения очистных сооружений, устройство инженерных сетей, провести закупку, монтаж и пусконаладку оборудования, работы по откачке и очистке воды, вывоз обеззараженного осадка, вертикальную планировку территории, а также мероприятия по восстановлению плодородия, биологической рекультивации и благоустройству рекультивируемой территории, экологический мониторинг за состоянием и изменением параметров окружающей среды на участке рекультивации, - сообщили в правительстве региона.

Работы доверили ООО «РАЗМАХ ГП» из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU