В Мурманской области потратят 500 миллионов рублей на очистку от куриного помета

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-20T18:19:14+03:00

Подрядчик, который возьмет на себя рекультивацию птицефабрики «Снежная», определится в апреле 2019 года

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Заполярье остро нуждается в обновлении сельского хозяйства. Но для начала нужно разобраться с проблемами, которые скопились в результате прежней фермерской деятельности. По крайней мере, так считают в правительстве Мурманской области.

Уже известна и сумма, которую на решение вышеуказанных проблем придется потратить - 462 миллиона рублей. Если Вы задались вопросом, во что будет вложена такая астрономическая сумма, то ответ Вас, наверное, слегка обескуражит. Потратят данные средства на отходы жизнедеятельности. А точнее, на очистку резервуаров от куриного помета, который копился годами.

- Реализация мероприятия по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» в регионе предусмотрена в рамках федерального проекта «Чистая страна». Исполнитель работ будет определен в соответствии с требованиями законодательства РФ, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Подрядчик, которому придется чистить эта «авгиевы конюшни» (точнее, курятники) определится уже совсем скоро. Проведение торгов запланировано на следующий месяц, апрель. А курировать эту немаловажную деятельность будет администрация Кольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU